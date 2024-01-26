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Росстат зафиксировал снижение численности населения России

Росстат: численность россиян на начало 2024 года составила 146,2 миллиона

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По предварительным данным Росстата, численность населения России на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек. Об этом РИА Новости.

Сообщается, что городское население составило почти 109,6 миллиона человек, а 36,6 миллиона человек — сельское.

В статистическом ведомстве отметили, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областям.

По состоянию на 1 января 2023 года в России проживали 146 424 729 человек.

До этого Росстат опубликовал данные, что в третьем квартале 2023 года число работников в неформальном секторе экономики в России выросло до 14,2 млн человек. Это составляет 19,1% от общей численности занятых.

Также сообщалось, что дефицит рабочей силы в России резко вырос в 2022–2023 годах, по итогам текущего года в стране не хватает примерно 4,8 млн работников.

Ранее историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление о России.

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