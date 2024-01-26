Россиянин заявил в полицию на бывшую девушку, пытаясь вернуть подаренный ей iPhone

В Волгограде мужчина захотел вернуть подарок, сделанный его бывшей девушке, и заявил на нее в полицию. Об этом рассказал Telegram-канал «Сапа Юг».

Год назад волгоградец познакомился с девушкой в интернете. Они стали встречаться, но часто конфликтовали. Несмотря на это, мужчина решил порадовать возлюбленную и подарить ей iPhone 13 Pro. Уже через два дня молодые люди расстались, и россиянин попытался вернуть свой подарок.

Бывшая девушка заявила, что отдаст телефон, когда заберет его из ремонта, но мужчина ей не поверил и обратился в полицию. Он составил заявление, в котором обвинил экс-подругу в краже.

Полицейские проверили информацию и выяснили, что гаджет действительно оказался в ремонте после того, как ребенок женщины случайно его уронил на плитку. Владелица iPhone подчеркнула, что о подарке не просила и готова отдать смартфон. Чуть позже она так и поступила, а ее экс-партнеру выписали штраф на 10 тыс. рублей.

Ранее дочь обвинила отца «в разрушении жизни» после отказа купить ей iPhone 15 Pro Max.