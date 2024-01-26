Размер текста
А
А
А

Россиянин заявил в полицию на бывшую девушку, пытаясь вернуть подаренный ей iPhone

Волгоградец обвинил бывшую девушку в краже, чтобы вернуть подаренный ей iPhone

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Волгограде мужчина захотел вернуть подарок, сделанный его бывшей девушке, и заявил на нее в полицию. Об этом рассказал Telegram-канал «Сапа Юг».

Год назад волгоградец познакомился с девушкой в интернете. Они стали встречаться, но часто конфликтовали. Несмотря на это, мужчина решил порадовать возлюбленную и подарить ей iPhone 13 Pro. Уже через два дня молодые люди расстались, и россиянин попытался вернуть свой подарок.

Бывшая девушка заявила, что отдаст телефон, когда заберет его из ремонта, но мужчина ей не поверил и обратился в полицию. Он составил заявление, в котором обвинил экс-подругу в краже.

Полицейские проверили информацию и выяснили, что гаджет действительно оказался в ремонте после того, как ребенок женщины случайно его уронил на плитку. Владелица iPhone подчеркнула, что о подарке не просила и готова отдать смартфон. Чуть позже она так и поступила, а ее экс-партнеру выписали штраф на 10 тыс. рублей.

Ранее дочь обвинила отца «в разрушении жизни» после отказа купить ей iPhone 15 Pro Max.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами