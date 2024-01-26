Омбудсмен осудила намерение депутатов лишить ребенка права выбора при разводе

Дети в возрасте от 10 лет должны сами решать, с кем будут жить в случае развода родителей, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она призвала не лишать детей этого права, подчеркнув, что многие из них могут быть привязаны больше к одному из родителей.

«Бывает, конечно, когда родители друг против друга настраивают детей, но все-таки возраст 10 лет – это когда ребенок уже осознанный. Против его воли заставлять его жить с одним из родителей – это не совсем правильно», — сказала Волынец в беседе с НСН.

Также она задалась вопросом, какие именно критерии хотят установить для определения воспитывающего ребенка родителя. Так, если речь идет о материальном положении, то на этот случай предусмотрены алименты, напомнила общественница.

Родителей-манипуляторов, разрушающих психику ребенка и настраивающих его друг против друга, Волныц призвала наказывать. Определить виновных в этом случае, по ее мнению, можно с помощью психолого-педагогической экспертизы.

«Вот это станет подспорьем для детей, у ребенка не будет разрушаться психика после развода и всех разборок родителей», — убеждена детский омбудсмен.

Напомним, депутаты Госдумы намерены конкретизировать понятие «интересы ребенка» в Семейном кодексе. Они хотят, в частности, исключить из закона положения об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Психолог ранее рассказала, как помочь ребенку легче пережить развод родителей.