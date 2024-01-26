Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

В предстоящие выходные в Москве немного похолодает, на дорогах будет гололедица, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Жителей и гостей столицы ожидает облачная погода, в воскресенье – с прояснениями, отметил он в беседе с RT.

В выходные, по прогнозу, в столице температура воздуха будет колебаться от 3 до 5 градусов ниже нуля, по области в целом – от 2 до 7 градусов мороза. И в субботу, и в воскресенье пройдет небольшой снег, а на дорогах при этом сохранится гололедица.

«Атмосферное давление будет расти: в субботу 750 мм ртутного столба, в воскресенье — 760—762 мм ртутного столба», — рассказал Ильин.

Напомним, другие синоптики также предупреждали москвичей о гололедице на фоне потепления.

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