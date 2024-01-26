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Работу следователей и криминалистов на месте крушения Ил-76 показали на видео

СКР показал видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Появилось видео с места крушения сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Запись опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадры попали обломки воздушного судна и человеческие фрагменты.

Крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена пленными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

25 января Следственный комитет России заявил, что сбитый Ил-76 был атакован зенитной ракетой с территории Украины. В тот же день на обломках сбитого ВСУ Ил-76 были найдены поражающие элементы ракеты.

В деталях катастрофы разобрался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее СК обнародовал первые результаты расследования крушения Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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