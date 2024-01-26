Тюменские медики спасли жизнь девочке, которая родилась по дороге в роддом и не задышала

В Тюмени медики спасли девочку, родившуюся по пути в роддом. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Как рассказали медики, роды начались в машине скорой помощи, проезжавшей Червишевский мост. У женщины выявили тугое тройное обвитие пуповины вокруг шеи плода. При этой патологии показано кесарево сечение, однако попасть в больницу во время роженица не смогла.

Появившийся на свет младенец не смог дышать самостоятельно, но фельдшеру и медбрату, в практике которых дорожные роды стали первым случаем, удалось спасти новорожденного.

«До роддома мы не доехали буквально километр: родилась девочка с массой тела примерно 2900 г, ростом – 51 см. Закричала не сразу. Мы с напарником волновались, но действовали так быстро и так слаженно, словно тренировались не одну неделю», – отметила фельдшер.

Ранее российские медики поделились подробностями о спасении найденной в сугробе девочки.