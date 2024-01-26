Россиянам объяснили, нужно ли сообщать работодателям о семейном положении

При устройстве на работу соискателям не нужно сообщать о своем семейном положении или указывать другие личные данные, рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Марина Буянова. Указывать обязательно нужно лишь ту информацию, которая относится к трудовым обязанностям, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«В России есть закон о персональных данных, в котором сказано, что человек при устройстве на работу обязан указывать о себе лишь те данные, которые относятся к его трудовым обязанностям», — подчеркнула Буянова.

При этом по-прежнему соискателям дают бланки с вопросами о личной жизни, однако проверять достоверность указанных данных никто не будет, а если информация о семейном положении окажется неправдивой, то за это нельзя уволить, подчеркнула юрист.

Однако есть случаи, когда достоверные личные данные предоставлять все-таки необходимо – это касается трудоустройства на государственную службу. В этих случаях указывается информация о ближайших родственниках и их финансовом состоянии.

«Это не праздное любопытство, ведь такая информация может оказаться важной, учитывая особенности той службы, на которую идет человек», — объяснила юрист.

Напомним, также юристы подчеркивают, что компания не может уволить своего сотрудника за поиск другой работы. Единственное – если он занимается этим в рабочее время, ему может грозить дисциплинарное наказание в виде замечания или выговора.

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