В Ростове-на-Дону арестованы два украинских агента

Двух агентов Украины арестовали в Ростове-на-Дону из-за сбора информации о дислокации подразделений, которые участвуют в специальной военной операции, возбуждено дело о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Задержаны два гражданина Российской Федерации. Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали представителю украинской спецслужбы данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, россияне по своей инициативе решили связаться со спецслужбами Украины, после чего согласились собирать и передавать сведения о подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации. За выполнение заданий им выплачивали денежное вознаграждение. Сейчас оба украинских агента находятся в СИЗО.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявлял, что Киев на фоне неудач на фронте начинает усиливать борьбу с помощью диверсантов и агентов.

Ранее в ДНР был найден тайник с секретной документацией службы безопасности Украины.