Россияне ответили, работают ли они по профилю

Более половины (51%) россиян не работают по профилю, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,9 тыс. человек.

Среди них 27% отметили, что вообще никогда не работали по профессии, на которую учились. Некоторые во время учебы поняли, что им неинтересна эта деятельность, кто-то нашел подработку в молодости и продолжил трудиться в других сферах. Еще 22% респондентов заявили, что пробовали работать по профессии, но потом поняли, что их не устраивает такая работа или уровень дохода.

При этом 49% участников опроса ответили, что работают в той профессии, на которую учились в колледже или университете. Часть из них ответили, что работали в одном направлении до самой пенсии. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что сейчас вообще не работают.

RT со ссылкой на данные опроса до этого сообщал, что большинство работодателей проверяют наличие высшего образования при приеме на работу нового человека – об этом заявили 75% участников соответствующего исследования. Для компаний высшее образование имеет значение при найме специалистов (36%) и руководителей (35%).

Ранее россиянам объяснили, могут ли их уволить за поиск другой работы.