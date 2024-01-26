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В России призвали защитить учителей от травли в соцсетях специальной памяткой

Общественник Ветров: учителя должны иметь памятку о виртуальном общении

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В России необходимо разработать специальную памятку об основах ведения соцсетей для учителей, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Педагоги, по его мнению, должны ориентироваться на такую памятку, в том числе при виртуальном общении с учениками и их родителями. Свое предложение общественник направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

С помощью памятки педагоги смогли бы противостать травле и троллингу, считает Ветров. Он подчеркнул, что зачастую учителя становятся жертвами виртуальных провокаций.

«Известны случаи, когда на неугодного учителя в соцсетях и интернете объявлялась охота, выдвигались необоснованные голословные обвинения, угрозы», — заявил активист.

Многие педагоги при этом до сих пор не являются уверенными пользователями интернета и не разбираются в тонкостях виртуального общения. Они беззащитны перед троллингом, воспринимая все всерьез, отметил в своем письме Ветров, добавив, что все это, в конечном итоге, негативно сказывается на продуктивности педагогов.

Кравцова общественник призвал инициировать создание памятки, которая поможет учителям разобраться «в тонкостях виртуального этикета», а также защитит их от потенциально опасных ситуаций.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил продумать, как защитить учителей в интернете от травли. Он призвал продумать правовые механизмы обеспечения «защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников», в том числе с учетом распространения сведений о них в социальных сетях.

Ранее стало известно отношение российских подростков к кибербуллингу.

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