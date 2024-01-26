Старшеклассник ранил подругу ножом и попал в ДТП, уходя от полиции

В Германии старшеклассник напал с ножом на свою подругу. Об этом пишет Bild.

Все произошло на территории школы в общине Санкт-Леон-Рот. 18-летний юноша ударил ножом свою сверстницу и скрылся на автомобиле. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

Полицейские пустились в погоню за нападавшим. Спустя некоторое время подозреваемый устроил дорожную аварию. В результате он получил легкие травмы и был арестован на месте ДТП.

По некоторым данным, молодой человек совершил не первое нападение на свою жертву. В ноябре 2023 года она подала в полицию заявление о физическом насилии со стороны мужчины, после чего ему якобы запретили к ней приближаться. К настоящему времени задержанному еще не предъявили обвинений.

Как уточняется, среднюю школу, в которой училась потерпевшая, эвакуировали в связи с произошедшим. Полицейские обыскали здание и вернули учеников в классы, убедившись в их безопасности.

Ранее российский школьник принес на занятия нож и ранил одноклассника.