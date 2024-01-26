Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета назвал причину ЧП

Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане произошло из-за «технических проблем». Об этом заявил выживший в катастрофе пилот воздушного судна Аркадий Грачев, передает РИА Новости.

Он рассказал, что члены экипажа смогли посадить самолет на пике горы. При этом благодаря грамотным действиям специалистов Falcon 10 не упал в пропасть, подчеркнул мужчина.

«Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тыс. метров по глубокому снегу», — вспомнил пилот.

По словам Грачева, путь до ближайшей деревни занял около пяти часов. Мужчина отметил, что его вместе с другими выжившими уже вызвали в прокуратуру для дачи показаний.

В то же время журналисты попросили пилота прокомментировать информацию, согласно которой на борту Falcon 10 была крупная сумма денег. Однако Грачев опроверг эти сведения и заявил, что наличных денег в салоне не было.

Крушение самолета в провинции Бадахшан на территории Афганистана произошло 21 января 2023 года. Воздушное судно выполняло частный санитарный рейс и должно было транспортировать больную женщину из Индии в РФ.

Всего на борту находились шесть человек, двоих из которых спасти не удалось. Четверо выживших получили медицинскую помощь в больницах города Кабула и 26 января прибыли в Москву.

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