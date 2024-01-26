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Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже

BFMTV: профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже

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Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу, 26 января, в рамках национального протестного движения против политики властей. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что профсоюзы FDSEA, Jeunes agriculteurs и ведущие организации по защите прав аграриев призвали заблокировать все основные транспортные артерии города.

Таким образом фермеры хотят повлиять на премьер-министра Франции Габриэля Атталя. Они также планируют усилить давление на правительство в преддверии запланированных на пятницу анонсов со стороны кабмина, говорится в публикации.

До этого стало известно, что один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за общенациональной забастовки немецких фермеров.

Как сообщается, Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. По данным издания, власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров.

Ранее во Франции фермеры залили здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства.

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