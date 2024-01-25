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В Екатеринбурге водитель автобуса забыл кондуктора на остановке

В Екатеринбурге кондуктору пришлось устроить погоню за своим автобусом

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В Екатеринбурге женщине пришлось гнаться за автобусом, в котором она работает кондуктором. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел, когда средство передвижения остановилось на улице Бакинских Комиссаров. Россиянка выбежала из салона в киоск неподалеку. Пока женщина находилась около точки, водитель уехал с остановки.

Сидевшие в салоне пенсионерки заметили, что работница бежит за автобусом, преодолевая сугроб, и оповестили об этом водителя. По словам мужчины, женщина ничего ему не сказала, исчезновение кондуктора он не заметил.

Как сообщил один из пассажиров, после произошедшего все посмеялись над ситуацией. Каких-либо негативных эмоций инцидент не вызвал.

Ранее в Тюмени транспортные полицейские наказали пассажира, опоздавшего на поезд.

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