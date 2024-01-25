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В Курганской области подросток снимала на телефон обнаженную младшую сестру

В Курганской области школьница пойдет под суд за фото голой младшей сестры

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Подросток из Курганской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как сфотографировала сестру. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Мокроусово. По версии правоохранителей, школьница снимала свою 11-летнюю родственницу на телефон, когда обе находились дома. При этом ребенок был обнажен.

«В силу возраста девочка не понимала, что с ней делает сестра», – сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, для каких целей 14-летняя школьница фотографировала младшую девочку. О том, как правоохранители узнали о произошедшем, не сообщается.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Вскоре суд должен выбрать фигурантке меру пресечения.

Ранее на Украине педагог показал студентам порно на экзамене и был оправдан судом.

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