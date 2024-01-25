В Курганской области подросток снимала на телефон обнаженную младшую сестру

Подросток из Курганской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как сфотографировала сестру. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Мокроусово. По версии правоохранителей, школьница снимала свою 11-летнюю родственницу на телефон, когда обе находились дома. При этом ребенок был обнажен.

«В силу возраста девочка не понимала, что с ней делает сестра», – сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, для каких целей 14-летняя школьница фотографировала младшую девочку. О том, как правоохранители узнали о произошедшем, не сообщается.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Вскоре суд должен выбрать фигурантке меру пресечения.

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