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Саратовец чуть не лишился 300 тысяч рублей, ведя телефонную беседу с мошенниками

В Саратове мужчина чуть не лишился 300 тысяч рублей, разговаривая с мошенниками

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В Саратове сотрудники банка и полиции предотвратили похищение 300 тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Местный житель обратился в один из банков, чтобы оформить кредит на 300 тысяч рублей. Сотрудников организации смутило, что мужчина все время разговаривал по телефону и как будто бы ждал указаний. Они поинтересовались, не действует ли россиянин под влиянием злоумышленников, но клиент отказался отвечать на вопросы.

Представители службы безопасности банка сообщили в правоохранительные органы о возможном совершении преступления. Прибывшие на место полицейские проверили информацию и выяснили, что подозрения сотрудников были не напрасны — мужчина действовал по указанию мошенников, которые запугали его якобы попытками неизвестных оформить на него кредит. Полиция начала поиски аферистов.

Ранее саратовец пообщался с мошенником, притворившимся коллегой, и лишился денег.

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