Москвичка похитила собственного сына, чтобы вылечить от наркозависимости

В Петербурге женщина попыталась похитить сына и пошла под суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следователей, жительница Москвы решилась на это, так как посчитала, что ее совершеннолетний сын употребляет наркотики. Чтобы осуществить план, женщина наняла волонтеров реабилитационного центра.
Мужчины приехали к сыну москвички в Петербург, где обманом заставили его открыть дверь. Когда добровольцы проникли в квартиру, они схватили его, избили, связали и усадили в машину.
В результате мужчин вместе с пленником обнаружили на территории Московской области.
Волонтеров реабилитационного центра осудили на год условно. Мать похищенного мужчины приговорили к принудительному лечению у врача-психиатра.
Ранее в Красноярском крае мужчина с психическим заболеванием поджег машину с супругой.