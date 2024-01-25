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Москвичка похитила собственного сына, чтобы вылечить от наркозависимости

В Петербурге женщина пыталась похитить своего сына и отправить на лечение

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Петербурге женщина попыталась похитить сына и пошла под суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следователей, жительница Москвы решилась на это, так как посчитала, что ее совершеннолетний сын употребляет наркотики. Чтобы осуществить план, женщина наняла волонтеров реабилитационного центра.

Мужчины приехали к сыну москвички в Петербург, где обманом заставили его открыть дверь. Когда добровольцы проникли в квартиру, они схватили его, избили, связали и усадили в машину.

В результате мужчин вместе с пленником обнаружили на территории Московской области.

Волонтеров реабилитационного центра осудили на год условно. Мать похищенного мужчины приговорили к принудительному лечению у врача-психиатра.

Ранее в Красноярском крае мужчина с психическим заболеванием поджег машину с супругой.

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