В Псковской области отключат интернет стандарта LTE

В Псковской области из-за технических работ с 25 по 30 января по ночам будет отключен мобильный интернет стандарта LTE. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — написал губернатор.

Отмечается, что в регионе будет работать интернет стандарта 3G.

25 января стало известно, что зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки для включения в реестр Роскомнадзора и, соответственно, легализации в Российской Федерации.

В конце 2023 года домашний интернет в России подорожал на 5-15%. Повышение цен уже произошло или ожидается с наступлением 2024 года как минимум у «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелекома». В целом за пять лет стоимость проводного интернета росла максимум на 5% в год.

Ранее россияне пожаловались на списание денег при перезагрузке iPhone.