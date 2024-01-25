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Русскоговорящий мужчина сбрил челку тайскому парикмахеру за плохую работу

Baza: в Таиланде русскоговорящий мужчина сбрил челку парикмахеру за плохую работу

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Телеграм-канал «Baza»

В Таиланде русскоговорящий мужчина остался недоволен работой местного парикмахера и сбрил ему челку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, русскоговорящий клиент попросил тайского парикмахера оставить челку, но сотрудник барбершопа не понял его и постриг слишком коротко. Увидев себя в зеркале, мужчина очень разозлился и начал нецензурно выражаться в адрес работника, смешивая русский и английский языки.

Недовольный работой парикмахера мужчина взял машинку для стрижки волос и в отместку за плохую работу сбрил мужчине часть волос, посоветовав «ходить и наслаждаться». Сообщается, что таец после произошедшего обратился в полицию и намерен наказать клиента.

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