Размер текста
А
А
А

В российский лицей приехали ФСБ, полиция и прокуратура после шутки в мессенджере

Е1: в лицей Екатеринбурга нагрянули ФСБ и полиция из-за шутки в Telegram

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге учебное учреждение посетили сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры из-за сообщений о нападении. Об этом сообщает Е1.

Ученики одного из лицеев города нашли анонимный Telegram-канал, в котором неизвестный угрожал устроить теракт. Помимо этого, автор выкладывал фото оружия и экипировки.

Школьники сообщили о канале родителям, которые обратились к правоохранителям. В результате в учебном учреждении появились представители ФСБ, прокуратуры и полиции.

По предварительным данным, угрозы могут оказаться шуткой. Автору грозит до пяти лет лишения свободы за ложное сообщение о теракте. На данный момент человека ищут.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия горелых, это сообщение не является правдой.

«Мягко говоря, недоброжелатели пытаются посеять страх и панические настроения среди населения — и в первую очередь среди педагогов, детей и их родителей», – поделился представитель полиции.

Он добавил, что ситуация в регионе находится под контролем правоохранителей.

Ранее в Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами