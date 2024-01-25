В российский лицей приехали ФСБ, полиция и прокуратура после шутки в мессенджере

В Екатеринбурге учебное учреждение посетили сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры из-за сообщений о нападении. Об этом сообщает Е1.

Ученики одного из лицеев города нашли анонимный Telegram-канал, в котором неизвестный угрожал устроить теракт. Помимо этого, автор выкладывал фото оружия и экипировки.

Школьники сообщили о канале родителям, которые обратились к правоохранителям. В результате в учебном учреждении появились представители ФСБ, прокуратуры и полиции.

По предварительным данным, угрозы могут оказаться шуткой. Автору грозит до пяти лет лишения свободы за ложное сообщение о теракте. На данный момент человека ищут.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия горелых, это сообщение не является правдой.

«Мягко говоря, недоброжелатели пытаются посеять страх и панические настроения среди населения — и в первую очередь среди педагогов, детей и их родителей», – поделился представитель полиции.

Он добавил, что ситуация в регионе находится под контролем правоохранителей.

Ранее в Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков.