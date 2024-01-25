Сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад

Пятерых сотрудников маркетплейса Wildberries уволили из-за того, что они угрожали в рабочих чатах поджечь склад компании. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канале Shot.

Отмечается, что сотрудники компании ограничились лишь угрозами и никаких реальных действий не предпринимали. Уточняется, что они оказались непричастны к реальному пожару, произошедшему на складе в Шушарах под Петербургом.

13 января на складе компании Wildberries произошел масштабный пожар в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч кв. м. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара.

Полиция задержала 21-летнего сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах. Молодой человек признался в поджоге в рабочем чате после того, как пожар произошел. До инцидента он угрожал поджечь здание из-за недовольства штрафной политикой Wildberries, из-за которой он за неделю потерял не менее 20 тыс. рублей.

Ранее гендиректор Wildberries прокомментировала пожар на складе в Петербурге.