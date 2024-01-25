Мужчина украл документы из чужих машин, чтобы оставить их в ресторанах вместо оплаты

В Минске задержали мужчину, которого подозревают в краже документов у автовладельцев. Об этом сообщает милиция города.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как к ним обратились двое местных жителей. Из их машин пропали документы.

Милиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина. Известно, что он не является гражданином Белоруссии.

По версии правоохранителей, иностранец вскрывал автомобили и похищал автодокументы владельцев. После этого он отправлялся в рестораны, где заказывал еду и в качестве гарантии оплаты оставлял похищенное.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Белоруссии женщина решила пройти опрос в интернете и потеряла около 3 миллионов рублей.