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Турист нашел в парке бриллиант весом 7,46 карата

New York Post: французский турист нашел в парке в США бриллиант весом 7,46 карата

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Julien Navas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турист из Франции нашел в парке в США бриллиант весом 7,46 карата, пишет New York Post.

Как рассказал Жюльен Навас из Парижа, он приехал в США, чтобы посмотреть на запуск ракеты во Флориде. Во время поездки мужчина узнал про парк «Кратер алмазов» в Аризоне, в котором можно найти драгоценные камни.

Навас, у которого уже есть опыт поиска золота, взял напрокат комплект для охоты за алмазами и начал исследовать территорию парка, копаясь в мокрой после дождя земле.

«Это изнурительная работа», — прокомментировал мужчина.

После того как француз нашел камень темно-шоколадного цвета, он отнес его на экспертизу. Находкой оказался бриллиант весом 7,46 карата — это восьмой по величине найденный бриллиант в истории парка.

Турист рассказал, что планирует поделить бриллиант на две части — для свой невесты и дочери.

Ранее в Китае мусорщики три дня искали в канализации кольцо стоимостью $190 тысяч.

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