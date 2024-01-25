Названы продукты, которые улучшат работу щитовидной железы

Печень трески, морская рыба и фейхоа, в которых содержится йод, помогут нормализовать работу щитовидной железы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, йод принимает участие в производстве гормонов щитовидной железы. Помимо перечисленных продуктов, данный макроэлемент можно получить из водорослей, моллюсков, креветок, йодированной соли. В небольшом количество он содержится в яйцах, щавеле и кефире.

«В продуктах с йодом содержится такое количество этого элемента, которое будет поддерживать функции щитовидной железы. При этом йод из продуктов при умеренном их употреблении не оказывает никакого отрицательного влияния. То есть для того, чтобы получить токсическую дозу, надо съедать несколько килограммов продукта, что вряд ли кому-то под силу», — заключил Кондрахин.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что курение вредит здоровью щитовидной железы. По ее словам, известна связь курения с такими заболеваниями щитовидной железы, как эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринная офтальмопатия (это осложнение болезни Грейвса).

Ранее врач рассказала, как избежать проблем с щитовидной железой.