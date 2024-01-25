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Американка стала обладательницей самых длинных волос на руках в мире

UPI: американка установила мировой рекорд по самым длинным волосам на руках у женщин

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Guinness World Records

Женщина из США попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных в мире волос на руках среди женщин, пишет UPI.

Мэйси Дэвис-Саузерленд из Калифорнии рассказала, что впервые обратила внимание на свои волосы на руках в 2012 году. Это произошло в парке аттракционов, куда она пришла с лучшей подругой и ее семьей.

«Ее брат указал на волосы на руке и сказал, что они очень длинные, он даже хотел выдернуть их», — вспоминает американка.

Женщина не разрешила ему этого сделать и подумала, что было бы интересно поставить мировой рекорд по этому показателю. На момент фиксации рекорда членами жюри, длинна волос на руках Мэйси составляла 18,3 см.

Теперь Дэвис-Саузерленд планирует побить не женский, а общий рекорд в этой дисциплине.

Ранее в Индии мастер боевых искусств бил боксерскую грушу 55 часов и установил рекорд Гиннесса.

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