В Турции произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в восточной Турции. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Малатье Батталгазского района», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение произошло в 16:04 на глубине 13,93 километра.

Как отмечает издание, подземные толчки ощущались во многих провинциях. О пострадавших или повреждениях не сообщается.

До этого землетрясение в турецкой Малатье произошло 6 января. По информации сейсмологов, в регионе произошли подземные толчки магнитудой четыре. Землетрясение началось в 15:10 (совпадает с мск) в районе города Батталгази, уточняется в заявлении. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 8,76 км.

Ранее в Турции произошли три землетрясения.