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В Петербурге разведут семь мостов в связи с проходом каравана

В Петербурге разведут семь мостов в ночь на 26 января

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Алексей Даничев/

В ночь на 26 января в Санкт-Петербурге разведут семь мостов в связи с проходом каравана судов. Об этом сообщает «Мойка78».

Уточняется, что Володарский мост будет разведен с 02:00 до 05:45, Большеохтинский — с 02:00 до 05:00, а Александра Невского мост — с 02:20 до 05:10. Троицкий мост разведут с 01:20 до 04:50, а Литейный — с 01:40 до 04:45.

Также с 01:10 до 04:55 планируют развести Дворцовый мост, Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00. Подчеркивается, что указанный график не является окончательным.

В декабре прошлого года в Петербурге установили закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста.

Двукрылый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города — между мостом Александра Невского и Володарским. 60 метров — ширина судоходного пролета. Длина путепровода 1,6 километра.

По мосту будет ходить общественный транспорт, включая трамваи. Также проектируются пешеходные и велодорожки.

В этом же месяце губернатор Санкт-Петербурга назвал ключевые проекты развития города.

Ранее разводной мост в Бельгии перевернул машину с семьей внутри.

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