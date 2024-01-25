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Саратовец пообщался с мошенником, притворившимся коллегой, и лишился денег

В Саратове мужчина лишился денег, пообщавшись со взломанной коллегой

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Depositphotos

В Саратове мужчина пообщался с мошенником, притворившимся коллегой, и лишился денег. Об этом сообщает УМВД России по городу.

По словам пострадавшего, инцидент произошел 24 января. 34-летнему россиянину в мессенджере пришло сообщение от коллеги с просьбой одолжить деньги. Мужчина перевел на указанный счет более 40 тысяч рублей.

После этого он позвонил коллеге и узнал, что девушка не занимала у него деньги, а ее аккаунт взломали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Курске пенсионер потерял крупную сумму денег и квартиру после телефонного разговора с мошенниками. Злоумышленники оплатили услуги риелтора для оформления сделки купли-продажи.

Ранее российская пенсионерка попыталась помочь подруге и лишилась 100 тысяч рублей.

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