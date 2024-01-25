Размер текста
А
А
А

Мэр Красноярска предложил выпустить заключенных для уборки улиц

Мэр Красноярска Логинов призвал выпустить заключенных для уборки улиц от снега

close
100%
РИА «Новости»

Мэр Красноярска Владислав Логинов предложил выпустить заключенных и привлечь их к уборке улиц от снега. Об этом сообщает местное издание «Наш Красноярский край».

Глава населенного пункта отметил, что в настоящее время местные коммунальные службы испытывают острую нехватку сотрудников. Соответствующим организациям недостает 60% работников для эффективной ликвидации последствий непогоды.

При этом Логинов обратил внимание на ситуацию в российской столице. По его словам, в Москве к уборке улиц от снега привлечены до 150 тыс. человек.

«Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем», — подчеркнул мэр Красноярска.

В связи с этим он предложил задействовать в ручном труде заключенных. Однако глава города пояснил, что речь идет только о тех людях, которые отбывают наказание по легким статьям.

24 января пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о запуске в регионе акции «Дети — детям». Представители правительства пояснили, что в рамках акции подростки помогают сотрудникам коммунальных служб расчищать территории дошкольных учреждений от снега.

Ранее глава одного из регионов РФ предложил бороться со снегом молитвами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами