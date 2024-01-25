Мэр Красноярска предложил выпустить заключенных для уборки улиц

Мэр Красноярска Владислав Логинов предложил выпустить заключенных и привлечь их к уборке улиц от снега. Об этом сообщает местное издание «Наш Красноярский край».

Глава населенного пункта отметил, что в настоящее время местные коммунальные службы испытывают острую нехватку сотрудников. Соответствующим организациям недостает 60% работников для эффективной ликвидации последствий непогоды.

При этом Логинов обратил внимание на ситуацию в российской столице. По его словам, в Москве к уборке улиц от снега привлечены до 150 тыс. человек.

«Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем», — подчеркнул мэр Красноярска.

В связи с этим он предложил задействовать в ручном труде заключенных. Однако глава города пояснил, что речь идет только о тех людях, которые отбывают наказание по легким статьям.

24 января пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о запуске в регионе акции «Дети — детям». Представители правительства пояснили, что в рамках акции подростки помогают сотрудникам коммунальных служб расчищать территории дошкольных учреждений от снега.

Ранее глава одного из регионов РФ предложил бороться со снегом молитвами.