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Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией

Пограничная охрана задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Россией

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Российской Федерацией. Об этом сообщается на сайте финской погранохраны.

Как заявили в ведомстве, в четверг, 25 января, нарушители государственной границы были задержаны к северу от пограничного пункта в Иматре.

По информации погранохраны, они пересекли госграницу без транспорта. Группа нарушителей состояла из мужчин, женщин и детей. По предварительным данным, они являются выходцами с Ближнего Востока. Эти лица обратились с просьбой о предоставлении убежища, сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что Россия вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

В октябре 2023 года финские власти начали закрывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ. В период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года Хельсинки приостановил работу автомобильных пунктов пропуска, по истечении этого времени открыв два из них.

Однако позже поток мигрантов возобновился, из-за чего кабинет министров республики решил продлить закрытие границы до 14 января 2024 года. Впоследствии срок действия ограничений вновь увеличили — теперь до 11 февраля текущего года.

Ранее в Финляндии призвали разработать стратегию сдерживания России.

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