Россиянам рассказали, что не стоит дарить женщине на 14 февраля

Журналисты Общественной службы новостей выяснили, что не стоит дарить женщине на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Подарок, как отмечает издание, должен быть романтичным, поэтому презентовать кастрюли, сковородки и другую кухонную утварь не стоит.

Также не рекомендуется дарить абонемент в фитнес-клуб, омолаживающий крем или гель от морщин, поскольку это может оскорбить вторую половинку.

Решив подарить цветы, авторы публикации советуют задуматься и о приложении к ним, к примеру, в виде ювелирного украшения, приятного сувенира и т.п. Иначе девушка может быть разочарована, считают журналисты.

Подчеркивается, что один из наиболее романтичных подарков, который точно оценит девушка — парный. Это могут быть кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать имена. Подойдут также парные футболки, толстовки, кружки, кошельки или шарфы.

До этого россиянкам рассказали, что не стоит дарить мужчине на День всех влюбленных. Первым в стоп-листе значится так называемый «джентельменский набор», состоящий из носков, трусов и принадлежностей для бритья.

В прошлом году российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела опрос среди жителей крупных городов страны, направленный на выявление предпочтений россиян в праздновании Дня святого Валентина. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

По данным опроса, большинство респондентов — 34% — отмечают праздник по настроению. У 23% опрошенных дата 14 февраля уже прочно укрепилась в личном праздничном календаре. Еще 18% больше любят Новый год и/или 8 марта, а 25% и вовсе не считают День святого Валентина за праздник. Из тех, кто отмечают 14 февраля, 33% проведут его с супругами, 28% — с парнем/девушкой, 17% пока не выбрали пару.

Ранее сообщалось, что перед 14 февраля россияне скупают средства для ухода за собой.