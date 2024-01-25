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Студент СПбГУ прокомментировал свой донос в полицию на астронома с флагом Украины

Студент СПбГУ заявил, что не сожалеет о доносе на астронома с украинским флагом

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Roscosmos/Globallookpress.com

Студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который сообщил в полицию о значке в виде флага Украины у одной из пассажирок метро, заявил, что не сожалеет о своем поступке. Его слова передает «Фонтанка».

«По факту этой ситуации я комментариев не даю. Все, что нужно сделать, я сделал. Я ни о чем не сожалею», — заявил студент.

На его странице в социальных сетях появились угрозы. Студент отметил, что не будет на них реагировать и обращаться в полицию, так как уже переживал агрессию в интернете в свой адрес.

24 января сообщалось, что сотрудница Института прикладной астрономии РАН носила шеврон размером три на пять сантиметров в виде украинского флага на рюкзаке. В разговоре она выразила поддержку Украине и мирную позицию.

После этого 22-летний молодой человек написал на женщину заявление в полицию. Отмечается, что студент является публичной личностью. Он получил высшее образование в Донецке, после чего ушел добровольцем на фронт, вернулся и поступил в СПбГУ, где в настоящее время изучает сферу международных отношений.

Ранее сообщалось, что детсады, колледжи и вузы обяжут повесить флаг России на зданиях.

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