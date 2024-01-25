Россиян предостерегли от самостоятельного приема ноотропов

Ноотропы — препараты, воздействующие на человеческий мозг. Считается, что при длительном приеме они могут улучшить память и стимулировать умственную деятельность. Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров в беседе с Общественной службой новостей отметил, что несмотря на низкий уровень доказательности, клинический опыт показывает, что данные лекарства работают. Однако, по его словам, принимать их без назначения специалиста не стоит.

«Врачи шесть лет учатся в институте, два года в ординатуре и потом всю жизнь на практике. Не надо подменять собой врачей, особенно когда мы говорим о вмешательстве в деятельность головного мозга. Поэтому есть проблемы — идете к специалистам, подбираете план лечения. Только так. Сами себе вы не можете назначить препарат», — подчеркнул Шуров.

Он добавил, что наличие у человека проблем с памятью, сном или вниманием, которые тот пытается решить с помощью ноотропов, может оказаться симптомом серьезного заболевания.

Эксперт по доказательной медицине Артем Гилев до этого отмечал, что наиболее тяжелые психические расстройства, например шизофрения или биполярное аффективное расстройство (БАР), чаще всего появляются у молодых людей в возрасте до 30 лет.

При этом, по его словам, депрессивные и тревожные расстройства не зависят напрямую от возраста. Специалист уточнил, что прежде всего роль играет обстановка в стране и в мире.

Ранее нарколог перечислил признаки начальной стадии алкоголизма.