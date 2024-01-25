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Сахалинца, ночевавшего два дня в машине из-за снегопада, спасли

На Сахалине спасли мужчину, ночевавшего два дня в машине из-за снегопада

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Shutterstock

На Сахалине спасли мужчину, ночевавшего два дня в машине, которая застряла в сугробе. Об этом сообщает RT.

По информации издания, сотрудники экстренных служб помогли россиянину, который застрял в сугробе из-за снегопада. По словам мужчины, он на пути домой, и первым делом по прибытии собирается помыться.

Сахалинец рассказал RT, что попал в кювет и не смог оттуда выбраться. Мужчина не пожелал бросать автомобиль в связи с тем, что внутри находились ценные вещи. В результате он два дня ночевал в машине без еды.

До этого на трассе в Челябинской области водители помогли выбраться на дорогу автомобилисту, улетевшему в кювет. Volkswagen Tiguan застрял в сугробе во время метели.

Ранее в Бурятии спасение лошади из сугроба попало на видео.

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