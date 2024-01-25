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В России в феврале проиндексируют пособия и повысят материнский капитал

Мишустин: в РФ в феврале проиндексируют свыше 40 пособий и увеличат маткапитал

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В России с 1 февраля текущего года будут проиндексированы более 40 различных пособий и выплат. В целом такая мера коснется около 20 млн граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, правительство подготовило соответствующее постановление. Как отметил глава кабинета министров, исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом.

«Увеличится помощь семьям, в первую очередь, речь идет о единовременном пособии, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячном по уходу за малышом», — сказал он в ходе заседания кабмина.

Он указал, что материнский капитал также вырастет. По поручению президента России Владимира Путина маткапитал стал индексироваться в течение последних нескольких лет, и в 2024 году он составит свыше 630 тыс. руб. на первенца и почти 834 тыс. руб. на второго ребенка и на последующих детей, продолжил Мишустин.

Он сообщил, что также увеличатся выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и боевых действий, Героям России, в том числе Труда.

До этого Путин подписал указ, который сохраняет для родители детей с инвалидностью возможность получать социальные выплаты в размере 10 тыс. руб. и одновременно работать неполный рабочий день.

Ранее в Госдуме назвали вероятный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей.

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