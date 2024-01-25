Правоохранительные органы ищут школьника, пообещавшего напасть на лицей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранительные органы ищут школьника, который пообещал совершить нападение на лицей. Об этом сообщает Telegram-канал »КП - Екатеринбург».

По информации издания, несовершеннолетний создал Telegram-канал, в котором публиковал угрозы нападением на лицей и видео с ножом. Сообщается, что школьник не обучается в учебном заведении, о котором писал.

Правоохранительные органы начали поиски подростка, сообщает «КП - Екатеринбург». Его розыском занимается Центр по противодействию экстремизму.

До этого московская школьница анонсировала расправу над одноклассниками ради популярности. Десятиклассница создала Telegram-канал, в котором пригрозила расправиться с одноклассниками при помощи пистолета.

Ранее тюменский школьник планировал расправу над одноклассником из-за ревности.