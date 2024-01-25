В Госдуме заявили о скором исчезновении в России Дня святого Валентина

Российский праздник День семьи, любви и верности со временем вытеснит День святого Валентина – это произойдет примерно через пять-семь лет, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она призвала повысить интерес россиян к местному событию, особенно уделив внимание молодежи, а также не запрещать жителям праздновать 14 февраля.

«Нам нужно сделать так, чтобы наш праздник был интересен молодежи, здесь одними призывами не обойтись. Необходимо сделать так, чтобы он был интересен каждому. Мы, например, в Госдуме в День семьи, любви и верности устраиваем прием семей из регионов. Приглашаем семьи, которые давно в браке, семьи участников спецоперации. В этом году будем приглашать многодетные семьи», — рассказала Останина в интервью НСН.

Вытеснение из России Дня святого Валентина – это вопрос времени, считает депутат. По ее мнению, через пять-семь лет россияне забудут о нем. Причем важно не запрещать людям отмечать эту дату, убеждена Останина. Вместо жестких мер она призвала использовать мягкие – рассказывать о российском празднике, бесплатно приглашать в этот день жителей в театры, музеи.

«Да, праздник католический и чужд нашей христианской культуре, но молодежь не вдается в подробности, они просто отправляют друг другу валентинки», — подчеркнула парламентарий.

Напомним, в Россию День всех влюбленных пришел в 90-е годы благодаря американскому кинематографу, подробности о формировании традиции отмечать 14 февраля – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянкам рассказали, что не стоит дарить мужчине на 14 февраля.