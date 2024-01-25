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В ХМАО женщина два дня самостоятельно копала могилу матери на морозе

Жительница ХМАО рассказала, как два дня копала могилу матери на морозе

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Оксана Шустова/ЧП Мегион/VK

В ХМАО женщина два дня самостоятельно копала могилу матери на морозе. Об этом женщина рассказала в паблике города Мегион во «Вконтакте».

«Предложили копать самим, либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали . В итоге сегодня маму похоронили», — рассказала она.

По словам пострадавшей, место для могилы ей удалось получить от муниципальных властей только после того, как она привлекла своему положению внимание общественности — до этого ей заявляли об отсутствии отсыпанных мест для могил.

«В данный момент на кладбище работает техника по отсыпке мест захоронения, но я даже боюсь представить, что будет весной с захоронениями, которые сделают в этой отсыпке», — заявила она.

До этого в Кемеровской области мальчик поссорился матерью и босиком сбежал из дома в мороз.

Ребенок оказался на морозе без куртки и обуви, на его поиски были ориентированы все ближайшие патрули. Спустя час школьника нашли в квартире в одном из домов по соседству.

Ранее на Озерковском кладбище в Ленобласти вандалы повредили могилы.

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