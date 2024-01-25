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В Германии рассказали о давлении на журналистов на Украине

DW: на Украине разгорелся скандал, связанный с давлением на СМИ

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РИА «Новости»

На Украине все чаще говорят о системном давлении на независимых журналистов. О том, с чего началось широкое обсуждение проблемы, написало немецкое издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW).

Как сообщает портал, 16 января в Сети появилось видео, снятое на скрытую камеру, на котором журналисты украинского издания Bihus.info, занимающегося в том числе антикоррупционными расследованиями, якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Также были опубликованы записи телефонных разговоров сотрудников издания.

Как позднее заявил глава проекта Денис Бигус, слежка за журналистами велась в течение нескольких месяцев, что может говорить о «преследовании для дискредитации работы команды».

Другие украинские СМИ, а также общественные деятели и депутаты, осудили давление на журналистов и призвали расследовать обстоятельства случившегося. В деталях инцидента разбираются национальная полиция и СБУ. Высказался о событии и президент Украины Владимир Зеленский, который назвал скандал со слежкой недопустимым.

Портал Bihus.info известен расследованиями в отношении представителей властей. Так, 16 января журналисты опубликовали материал, в котором утверждали, что Зеленский получает искаженный анализ публикаций в СМИ, из-за чего может формировать ошибочное мнение, что его критикуют только оппозиционные медиа, а сама критика представляет собой нападки или популистические выпады.

А в декабре журналисты нашли у заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы квартиру площадью 710 квадратных метров.

Ранее «Репортеры без границ» призвали расследовать случаи давления на СМИ на Украине.

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