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В Омске водитель маршрутки грубо высадил девушку, которая хотела оплатить проезд картой

Водитель омской маршрутки применил силу к пассажирке с транспортной картой

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Омске девушка, которая хотела оплатить проезд в маршрутном такси транспортной картой, пострадала от рук водителя. Об этом сообщается в группе «Новости Омск Live» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 января на остановке «Пятый микрорайон». Водитель маршрутки №409 по имени Нафар отказался принять оплату по карте «Омка» и потребовал наличные. Но девушка не смогла оплатить проезд таким способом, и мужчина применил к ней физическую силу. Он буквально выбросил пассажирку из салона и сразу уехал.

«На водителя подано заявление в участковый пункт полиции №3 г. Омска. Водителя ищут», — уточнила автор сообщения.

В комментариях большинство пользователей заняли сторону пострадавшей.

«А можно проводить водителям раз в полгода психо-неврологическую экспертизу? Это же абсолютно неадекватное поведение!» — высказалась одна из местных жительниц.

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