Пьяный россиянин устроил дебош в тюменском аэропорту

В Тюмени пьяный уроженец Республики Башкортостан устроил дебош в аэропорту и был задержан. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

По информации ведомства, инцидент произошел 22 января в аэропорту Рощино. На втором этаже здания задержали нетрезвого мужчину, который агрессивно себя вел и нецензурно выражался в адрес окружающих.

Сотрудники правоохранительных органов сопроводили в служебное помещение. Дебошир оказался 35-летним ранее не судимым жителем Республики Башкортостан, ожидавшим рейс до Уфы. По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом россиянином воздухе обнаружили 0,69 промилле алкоголя.

В служебном помещении мужчина продолжил дебоширить и нецензурно выражаться. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее пьяный охранник устроил дебош в школе Екатеринбурга.