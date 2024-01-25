Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин устроил дебош в тюменском аэропорту

В Тюмени пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту

В Тюмени пьяный уроженец Республики Башкортостан устроил дебош в аэропорту и был задержан. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

По информации ведомства, инцидент произошел 22 января в аэропорту Рощино. На втором этаже здания задержали нетрезвого мужчину, который агрессивно себя вел и нецензурно выражался в адрес окружающих.

Сотрудники правоохранительных органов сопроводили в служебное помещение. Дебошир оказался 35-летним ранее не судимым жителем Республики Башкортостан, ожидавшим рейс до Уфы. По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом россиянином воздухе обнаружили 0,69 промилле алкоголя.

В служебном помещении мужчина продолжил дебоширить и нецензурно выражаться. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее пьяный охранник устроил дебош в школе Екатеринбурга.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами