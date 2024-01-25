Размер текста
А
А
А

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травли и избиения подростка на Алтае

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения подростка на Алтае

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения и травли подростка на Алтае. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации ведомства, причиной стало обращение жительницы Шипуновского района Алтайского края. Женщина рассказала, что ее племянник подвергается систематической травле и избиениям со стороны ровесников.

Сообщается, что по факту обращения россиянки начата доследственная проверка. Глава СКР поручил руководителю СК по региону расследовать дело и предоставить доклад.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки мигрантов, произошедшей перед пожаром возле склада Wildberries в Петербурге.

Ранее Бастрыкин поручил СК проверить детали инцидента с котом Твиксом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами