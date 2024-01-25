Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травли и избиения подростка на Алтае

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения и травли подростка на Алтае. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации ведомства, причиной стало обращение жительницы Шипуновского района Алтайского края. Женщина рассказала, что ее племянник подвергается систематической травле и избиениям со стороны ровесников.

Сообщается, что по факту обращения россиянки начата доследственная проверка. Глава СКР поручил руководителю СК по региону расследовать дело и предоставить доклад.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки мигрантов, произошедшей перед пожаром возле склада Wildberries в Петербурге.

Ранее Бастрыкин поручил СК проверить детали инцидента с котом Твиксом.