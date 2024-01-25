Токаев оценил готовность Алма-Аты к землетрясению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что система гражданской защиты Алма-Аты не была готова к землетрясению. Его слова приводит РИА Новости.

«Система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией», — отметил Токаев во время визита в город.

Президент напомнил, что в городе по плану должна была быть внедрена автоматизированная система раннего оповещения о сильных землетрясениях для Алма-Аты, однако она не сработала.

Ранее Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана сообщал, что на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. В Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью после землетрясения. Некоторые получили травмы из-за того, что в панике выпрыгивали из окон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.