В Кемерово машина протаранила остановку, есть пострадавший

Легковой автомобиль въехал в остановку «Парк Ангелов» на проспекте Ленина в Кемерово. Об этом пишет портал «Новости Кузбасса» со ссылкой на очевидцев, которые опубликовали фото и видео.

Судя по кадрам, не обошлось без пострадавших: бригада медиков скорой помощи уносила с места происшествия женщину. Как пишут в комментариях группы «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте», пострадавшая в ходе ДТП сломала обе ноги. Машина и остановка оказались повреждены. О причинах ДТП информации не поступало.

До этого сообщалось об аварии в Петербурге, где в Василеостровском районе автобус потерял управление и влетел в остановку, на которой находились люди. В результате пострадали пять человек. Известно, что одному из них понадобилась операция. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за проблем со здоровьем.

Ранее автобус с детьми перевернулся в Ленинградской области.