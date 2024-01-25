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Госдума изменила подсудность дел об экстремистских материалах

Дума увеличила число инстанций для исков о признании материалов экстремистскими

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Госдума РФ увеличила число судебных инстанций для подачи исков о признании материалов экстремистскими. Об этом этом сообщает ТАСС.

Если раньше подавать такие заявления нужно было в районный суд по месту обнаружения, распространения данных материалов или регистрации их распространителя, то теперь дела о признании материалов экстремистскими отнесли к подсудности верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения и судов автономных областей или округов.

В соответствии с законом, суды смогут привлекать к участию в деле правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода соответствующих материалов при раскрытии их личности.

Закон о соответствующих изменениях в Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ и закон «О противодействии экстремистской деятельности» был принят на пленарном заседании думы.

До этого в РПЦ назвали нравственной самозащитой признание экстремистским движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Отмечается, что деятельность ЛГБТ-движений направлена на вытеснение христианского представления о браке и семье и приводит к ущемлению прав верующих в тех странах, где они получили свободу действий.

Ранее Захарова назвала Европарламент «экстремистской площадкой».

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