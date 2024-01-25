Тюменская школа заплатит ученику, который сломал челюсть по пути на ЕГЭ

В Тюмени молодой человек сломал челюсть, когда добирался в пункт приема ЕГЭ, школа выплатит ему часть положенной компенсации. Об этом говорится на сайте прокуратуры Тюменской области.

Обращение в прокуратуру составила местная жительница. Она сообщила, что 24 мая 2023 года ее сын ехал со своими одноклассниками в сопровождении педагогов на городском транспорте в одну из школ для сдачи ЕГЭ по русскому языку. В автобусе у юноше ухудшилось самочувствие. Он потерял сознание, упал и ударился подбородком о бордюр, когда покидал салон. В результате старшеклассник получил травму в виде открытого перелома тела нижней челюсти, ее квалифицировали как вред здоровью средней степени тяжести.

Прокуроры обратились в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, их требования были удовлетворены. По решению суда образовательное учреждение и транспортное предприятие заплатят 300 тыс. рублей в пользу пострадавшего.

Ранее родители буллера заплатили девочке, которую он обижал, 100 тыс. рублей.