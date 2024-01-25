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На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим

Глава Крыма Аксенов ввел особый режим выезда в Херсонскую область

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РИА «Новости»

На административной границе между Крымом и Херсонской областью официально вводится особый режим пересечения. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, административная граница между субъектами России теперь работает в режиме государственной границы.

Пересекать границу можно только через автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой», а также железнодорожные «Армянск» и «Джанкой», отметили в указе. В то же время вне вышесказанных пунктов пропуска пересечение границы запрещено, написано в документе.

Также в указе определили ряд документов, которые обязательно при себе иметь при пересечении административной границы. В частности, для граждан РФ — это действительный документ, удостоверяющий личность.

Глава Крыма также установил, что военные колоны смогут перемещаться по специально выделенным автодорогам по согласованию с крымским Погрануправлением ФСБ. Контроль за обеспечением исполнения норм указа рекомендовали обеспечить Погрануправлению.

Ранее суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену.

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