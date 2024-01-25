На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим

На административной границе между Крымом и Херсонской областью официально вводится особый режим пересечения. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, административная граница между субъектами России теперь работает в режиме государственной границы.

Пересекать границу можно только через автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой», а также железнодорожные «Армянск» и «Джанкой», отметили в указе. В то же время вне вышесказанных пунктов пропуска пересечение границы запрещено, написано в документе.

Также в указе определили ряд документов, которые обязательно при себе иметь при пересечении административной границы. В частности, для граждан РФ — это действительный документ, удостоверяющий личность.

Глава Крыма также установил, что военные колоны смогут перемещаться по специально выделенным автодорогам по согласованию с крымским Погрануправлением ФСБ. Контроль за обеспечением исполнения норм указа рекомендовали обеспечить Погрануправлению.

Ранее суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену.