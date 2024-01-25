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Психолог рассказала, как избежать стресса во время сессии

Психолог Игонина: во время сессии важно вести привычный образ жизни

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Ведение привычного образа жизни во время сессии — хороший способ избежать стресса. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Резкая смена режима дня способна усугубить стрессовое состояние. При подготовке к экзамену обязательно делайте краткие перерывы на отдых, прогулки, перекус и периодически меняйте интеллектуальную нагрузку на физическую», — посоветовала Игонина.

Она подчеркнула, что во время сессии крайне важно высыпаться, поскольку сон помогает систематизировать и усваивать получаемую информацию. Также необходимо настроиться на позитивный лад, сказав себе: «Я справлюсь, я готов», добавила психолог.

Также Игонина рассказала, как побороть страх перед выступлением на экзамене или защите диплома. По ее словам, чтобы справиться с волнением, стоит записать речь на видео и разобрать трудные моменты. Специалист также рекомендовала выступить перед друзьями или родственниками и обязательно получить от них обратную связь.

Ранее эксперт рассказала, как молодому специалисту вести себя на собеседовании.

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