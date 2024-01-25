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Девятилетний школьник 2 года жил один в квартире

Charente Libre: во Франции 9-летний школьник 2 года жил один

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Depositphotos

Во Франции девятилетний школьник два года жил один в квартире, пишет местное издание Charente Libre. Его мать переехала в дом к любимому мужчине и не взяла с собой сына.

Как пишут СМИ, мальчик питался в основном сладостями, консервами и угощениями от соседей, пока его мать с комфортом жила в доме своего парня в пяти минутах от сына. Сообщается, что за два года женщина навещала ребенка только один раз и отказывалась брать его с собой.

После того, как соседи поняли, что мальчику нужна помощь, они вызвали полицию. Прибывшие на место офицеры обнаружили в доме пустой холодильник и гору мусора. Школьник подтвердил полицейским, что живет один.

После того, как мать задержали, она отрицала, что бросила сына на произвол судьбы, и обвиняла соседей в клевете. В ходе расследования дела женщину лишили родительских прав и приговорили к условному сроку.

Сообщается, что ребенок был передан в приемную семью.

Ранее школьник в Китае пришел в полицию и пожаловался, что у него слишком много уроков.

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