Российский омбудсмен рассказала, что родители солдат ВСУ просят их не обменивать

Родители попавших в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят оставить их в России и не отдавать на обмен. Об этом на пресс-конференции рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ее цитирует E1.ru.

«Есть два человека в нашем плену, родители которых живут на территории [Свердловской] области. Родители плачут и просят оставить их здесь, а не обменивать. В упавшем самолете [Ил-76] этих украинских военнослужащих не было», — заявила омбудсмен.

По словам Мерзляковой, когда произошла катастрофа с самолетом в Белгородской области, российская сторона ожидала проведения обмена, однако около 14:00 омбудсмену доложили, что он не состоится. Омбудсмен считает, что возобновить процесс обмена со временем будет возможно при участии третьей стороны.

Самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских солдат для обмена, был сбит в Корочанском районе Белгородской области. Помимо военнопленных, на борту находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никого спасти не удалось. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит ВСУ при помощи зенитной ракеты, запущенной с территории Харьковской области Украины.

Ранее в Госдуме заявили, что продолжат возвращать российских солдат из плена.